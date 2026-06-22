俳優ソ・ジソブが、SNSで唯一フォローしている俳優ソン・スンホンとの涙ぐましい無名時代のエピソードを公開した。去る6月21日、韓国で放送されたSBS『アラフォー息子の成長日記』では、ソ・ジソブがスペシャルゲストとして出演した。【写真】ソン・スンホン、ファンの結婚式に参加した美談彼は、タレントのシン・ドンヨプ、俳優イ・ビョンホン、ソン・スンホンとともに定期的な集まっているという。これに「そのなかで1番好きな兄