学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「みたポ」はなんの略？「みたポ」はなんの略か知っていますか？ある地域での取り組みです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「みたか地域ポイント」を略した言葉でした！みたポとは、東京都三鷹市で独自に発行され