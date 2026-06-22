『anan』と『Hanako』が新生ボーイズプロジェクト「Cloud ten（クラウドテン）」の軌跡を追うWeb連載「zero to ten」。現在、“お披露目イベント”として週末に様々な場所でパフォーマンスを披露しているCloud tenのメンバーたち。基本的には3つのチームに分かれてパフォーマンスしているなか、今回は6月6日に行われたアーバンドック ららぽーと豊洲メインステージでのイベント・第1部に密着しました！季節外れの暑さの中でも、