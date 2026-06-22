高松琴平電気鉄道／植田俊也 社長 収入は増えましたが、厳しい状況です。高松琴平電気鉄道は、2025年度、3年連続の黒字決算となったものの、人件費や設備の修繕費が増加したことで、経常収支は増収減益となりました。 鉄道事業の営業収益は、瀬戸内国際芸術祭などで前年度より5％近く増え31億2800万円。 また、瓦町FLAGの地下に大型テナントが入居したしたことや屋上ビアガーデンが好調だったことなどで、