歌手でタレントの研ナオコが22日までにオフィシャルブログを更新。兄の家に渡した百合も見事に開花したことを報告し、花の色の違いに驚きを明かした。 研は17日、「咲きました」と題して更新したブログにて「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と開花した百合の写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤い斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露。悪天候の中でも力強く育っていた百合が、その後見事な大輪の花を咲