FIFAワールドカップ2026北中米大会が6月12日に開幕。日本は15日に初戦を迎え、強豪オランダと対戦して2対2の引き分けとなった。スポーツ紙記者はこう言う。【全身を見る】雅子さまのオランダご訪問コーデ5選、花柄ファッション、ゴージャスな”ゴールドドレス”、青色のセットアップなど「日本代表は過去、国際大会でオランダと3度対戦していますが、1分け2敗と勝ったことはありませんでした。試合中、日本は2回にわたってリード