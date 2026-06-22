漫画『ダンダダン』公式Xにて、『チェンソーマン』作者・藤本タツキが描いたイラストが投稿されると、ネット上で話題となっている。【画像】気になる！チェンソーマン作者が描いた『ダンダダン』イラストこれは『ダンダダン』連載5周年を記念したもので、Xでは「【お祝いイラスト公開】『チェンソーマン』の藤本タツキ先生からいただきました！ありがとうございます！」と感謝。イラストは「5周年おめでとうございます」と直