IOC本部＝2025年10月スイス・ローザンヌ（共同）【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は22日、スイスのローザンヌで理事会第1日の審議を実施。日程は23日までの2日間。24、25日には臨時総会を開き、昨年6月に就任したコベントリー会長の下で進める五輪改革案について議論する。五輪の実施競技選定や招致プロセスの見直しなどがテーマとなる見通し。IOCによると、フランス・アルプス地域で開かれる2030年