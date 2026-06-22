イギリスのスターマー首相は22日、辞任する意向を表明しました。イギリスのスターマー首相は22日、辞任する意向を表明しました。スターマー首相に対しては、5月の統一地方選で与党・労働党が大敗し、辞任を求める動きが強まっていました。さらに、スターマー氏の後任として有力視されてきたアンディ・バーナム氏が先週、補欠選挙で勝利したことでスターマー首相の辞任論が強まっていました。今後、事実上、次のイギリスの首相を決