ＪＲ西日本は２２日、「ドクターイエロー」の愛称で親しまれている東海道・山陽新幹線（東京―博多間）の検査専用車両の最後の１編成を２０２７年１月に引退させると発表した。ＪＲ東海が保有する１編成は２５年１月に引退しており、ＪＲ西の車両の引退後は姿を消すことになる。両社は後継車両を導入せず、営業車両に検査機器を取り付けて対応する。ドクターイエローは走行しながら線路や電気設備を検査する専用車両で、ＪＲ