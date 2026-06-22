サッカー日本代表の歴史的快勝から一夜。日本のワールドカップ史上最多となる4つのゴールに列島が興奮と熱狂に包まれました。勝てば決勝トーナメントへ大きく近づく大事な第2戦。その決戦を前に代表チームはピリピリムードかと思いきや、用意されていたのは誕生日を祝うケーキ。サプライズを受けたのは、6月16日に28歳の誕生日を迎えた堂安律選手です。堂安律選手（28）：28歳になりました。カタールで2戦目いくときに、ふわっとな