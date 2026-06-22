サッカー北中米3カ国Ｗ杯1次リーグ第2戦で森保一監督率いる日本代表がチュニジアに4―0と大勝した試合から一夜明けた22日、にしたんクリニック・西村誠司社長がTikTokを更新。森保監督が初戦の対戦国オランダに続き、会場となったメキシコにも敬意を示したことに触れ、「選手のすばらしさは、言うまでもないと思うんですが、やっぱりぼくは改めて、森保一監督の人間性の素晴らしさに、感動しました」と同監督を賞賛した。【写真】