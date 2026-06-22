婚活中のみなさんは、「たくさん会えば、より良い相手を選べる」と考えていませんか。株式会社ナレソメ（東京都港区）が運営する『ナレソメ総研』が実施した「配偶者選びにまつわる感情に関する調査2026」によると、出会いの数そのものよりも、「自分の価値観で選べた」「この人でよかったと思えている」という主観的な納得感が、幸せな結婚を支える重要な要素である可能性が示されました。【グラフ】結婚後に「夫婦満足度」が高く