FIFAワールドカップ2026の試合前の風景に注目が集まっている。試合前にはすべてのボールの空気圧をチェックするだけでなく、充電を行っているからだ。中国網が伝えた。チップを内蔵し、精密な重量配分が施されたこのボールは、史上最少となる4枚構成のパネルデザインを初めて採用している。今大会の公式試合球「トリオンダ」は、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行