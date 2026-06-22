第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（チェーン博）が6月22日、北京で開幕しました。今大会では、「デジタル・インテリジェンス技術」「先進製造」「グリーン農業」「ヘルシーライフ」「スマート自動車」「クリーンエネルギー」の六つの産業チェーンおよびサプライチェーンサービス展示ゾーンが設けられています。主催者によると、今大会には85の国や地域および国際機関から676社の企業や業界団体が出展し、中でも、フォーチ