「サーティワン アイスクリーム」は、6月23日（火）〜8月31日（月）の期間、夏限定ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」を、全国の店舗で発売する。【写真】メロンソーダ感をUPした人気フレーバーも！夏限定ドリンクの詳細■混ぜて味変を楽しむのもおすすめ今回発売されるのは、ザザクザク氷とシュワシュワ炭酸の組み合わせで暑い夏にぴったりの人気ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」。新作として仲間入りする「白桃＆マスカ