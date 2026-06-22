マリナーズのキャップにサングラス姿で内野の守備練習に登場マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の“不変”の姿が、米ファンを心酔させている。MLB公式X（旧ツイッター）が20日（日本時間21日）、イチロー氏が内野の守備練習を行っている動画を公開。現役時代は外野の名手として球史に名を刻んだレジェンドが、まさかの「二塁」で見せた軽快な動きに対し、現地のファンからは「マジかよ、とにかく驚