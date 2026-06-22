東京ディズニーリゾートは、7月1日（水）から9月30日（水）の間、学生限定で最大1900円お得に入園できる「カレッジパスポート（期間限定）」を発売する。【写真】「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」7．2スタート！■「ディズニー・ハロウィーン」の季節到来！今回登場する「カレッジパスポート」は、大学生、大学院生、短大生、専門学校生のゲストが、9月1日（火）から9月30日（水）の間、東京ディズニーランドま