■台風7号(メーカラー)2026年6月22日15時45分発表気象庁 【写真を見る】【台風情報】今後は右にカーブし日本列島へ...非常に強い台風7号(メーカラー)沖縄への影響はどうなる？このあとの勢力と進路を詳しく最大瞬間風速70メートル予想今後の全国の天気を画像で気象庁 22日15時の実況種別 台風大きさ -強さ 非常に強