けさ、山形県寒河江市のさくらんぼ畑で、収穫作業中の男性が脚立から転落し大けがをしました。 男性は足を滑らせおよそ１．９メートル下に転落したということです。 警察によりますと、きょう午前５時５０分ごろ、寒河江市夕カヘ（ゆうがえ）のさくらんぼ畑で、さくらんぼの収穫中だった村山市田沢に住む会社員の男性（５８）が脚立から降りようとしたところ、足を滑らせ、およそ１．９メートル下の地面に転落したと