ＦＩＦＡワールドカップ２０２６日本代表は６月２１日、チュニジアを相手に４ゴールの快勝で今大会初勝利をあげました。北海道内も歓喜にわいています。歓喜にわいた２１日…。札幌市中央区のスポーツバーにはおよそ５０人が詰めかけ、１万キロ以上離れたメキシコにエールを送りました。（サポーター）「勝利に期待して、上田絢世選手に期待して、まず１点とってほしいです。日本頑張れ