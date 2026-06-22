ルミネが運営するルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿では、7月2日から9月16日の期間、ドラミの商品やメニューを楽しめる大型企画「HI！DORAMI」を開催する。【写真】ドラミのポケットをイメージしたメロンパンも！限定メニュー＆アイテム一覧同企画は、ルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿の3館で展開する大型企画として、期間中、ドラミデザインの限定メニューやアイテムが約40ショップで登場。期間中は