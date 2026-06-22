中道改革連合が5月に開始したクラウドファンディングの寄付総額がきょう（22日）、1億円に到達しました。2月の衆院選で大敗した中道は、選挙費用の支払いや落選者の活動支援などに追われ、財政難に陥っています。党は5月15日にインターネットで寄付を募るクラウドファンディングを開始し、小川代表は「国のため社会のための投資であると感じていただけるよう使わせていただく所存、決意だ」と話していました。支援者へのお礼には、