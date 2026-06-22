「水戸黄門賞・Ｇ３」が２７日から３０日まで、茨城県の取手競輪場で開催される。このＰＲのため、茨城県自転車競技事務所の安藏幹泰所長ら関係者が２２日、マルチタレントとして活躍している柳瀬さきを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。シリーズには地元の吉田拓矢（茨城）や真杉匠（栃木）を中心とした関東勢が集結。さらに南修二（大阪）、寺崎浩平（福井）ら実力者が参戦予定で、ハイレベルな戦いを期待される