天皇皇后両陛下はおととい、ベルギーに到着されましたが、出迎えたのは愛子さまと同い年、ベルギーの王位継承順位1位のエリザベート王女でした。笑顔で記念撮影をされる両陛下とベルギーのフィリップ国王一家。こちらはベルギー王室の離宮「シエルニョン城」で、現在、両陛下はこの城に滞在されています。おととい、両陛下を笑顔で出迎えたのはエリザベート王女。愛子さまと同じ24歳で、王位継承順位は1位です。ベルギーではかつて