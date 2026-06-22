お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの誕生日を人気歌手、モデルらと祝う様子を披露した。「私が吉本に入ったんが82年！だから勝手に同期と思ってる松本伊代ちゃんの誕生日を早見優ちゃんマエノリとサプライズで楽しみました」と書き出し、飲食店での自身と21日が61歳誕生日だったタレントの松本伊代、歌手の早見優、モデルの前田典子の4ショットをアップ。「エミズ