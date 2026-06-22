Ｇ１・第６９回オールスター競輪（８月１１〜１６日・松山）、Ｇ１・第２回女子オールスター競輪（８月７〜９日・佐世保）の出場選手が発表され、男子は真杉匠（２７）＝栃木・１１３期・ＳＳ＝が自身初のファン投票１位を獲得。ガールズは児玉碧衣（３１）＝福岡・１０８期・Ｌ１＝が１０年連続１０回目の１位を獲得し、真杉と児玉の記者会見が行われた。男子では９９７３票を集めた真杉が初めてのファン投票１位に輝いた。「