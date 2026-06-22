美術家の横尾忠則氏（89）が22日、Xを更新。救急搬送されていたことを明かした。横尾氏は「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ケ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された」と報告。「車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり」と搬送時を振り返り、「さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とこれまでの経験に思いをめぐらせた。続く投稿では「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前