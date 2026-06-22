京王閣競輪ナイターＦ?「東京スポーツ杯」が２３日、開幕する。１３年ぶりのＡ級戦を走った中田健太（３５＝埼玉）にとって、これが今期の最終戦。７月からのＳ級復帰を前に、この半年を総括した。６か月を通し?さすがＳ級?の存在感を放ち続けた。準決で失格を喫した前回を除けば１２場所すべて決勝進出（うち優勝３回）、確定板を外したのはわずか５回と抜群の安定感を誇示。失格分を差し引いてもＳ級点には余裕で届く計算だ