フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３３）がキング独走の２９号を放った。２１日（日本時間２２日）の本拠地メッツ戦の２回、一死一、二塁からピーターソンのインハイに来た速球を右翼席上段席に叩き込む特大の３ラン。前日に続いてハーパーとの最強コンビの活躍で６―２と快勝した。シュワバーは「我々には能力があるが、日々の努力を継続することが大切だ。例え調子がよくても現状に満足することはない。練習に励んで次