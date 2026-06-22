◆パ・リーグ楽天―西武（２２日・東京ドーム）楽天は２２日、西武戦のスタメンを発表した。チームは５連敗中。吉井理人監督が就任後も２戦２敗となっている。新体制の初勝利を目指してスタメンを組み替えた。１番に佐藤直樹外野手、３番には浅村栄斗内野手を起用。渡辺佳明内野手が「５番・一塁」でスタメン復帰した。先発マウンドは早川隆久投手。左肩の手術から復活を遂げた左腕の投球に期待がかかる。以下、楽天のス