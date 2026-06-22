サッカーのポルトガル代表で大エース・ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）への批判を巡り、チームメートから擁護の声が上がっている。ポルトガルは１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で、コンゴに１―１でまさかの引き分け。ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は目立った活躍ができず、海外メディアから疑問の声が飛び出していたが、Ｋ組第２戦のウズベキスタン戦（２２