元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が18日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【衝撃】ロッテ監督、ホークス&日ハムコーチ。パ・リーグを知り尽くした吉井理人さんが楽天の監督に電撃就任したことについて」に出演。吉井理人氏の人柄や指導者としての魅力を語った。五十嵐亮太氏○吉井理人氏は「選手からしたらやりやすい」楽天の新監督に就任した吉井氏について、五