園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は６月２２日、公式ＸでＪＲＡ所属の女性ジョッキーとして初のＧＩ制覇を成し遂げた今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が８月１３日に阪神アーバン競馬・園田競馬場でスペシャルトークショーを開催すると発表した。ジュウリョクピエロでオークスを制覇し、注目を集めている今村騎手。詳細は後日発表され、同組合は「ぜひ、ご期待ください」とコメントしている。