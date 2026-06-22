【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の古田新太が主演を務めたドラマ「俺のスカート、どこ行った？」が6月1日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】大物俳優「俺スカ」女装ショット◆ドラマ「俺のスカート、どこ行った？」「ダイバーシティ」宣言を掲げた私立・豪林館学園高校に、ゲイで女装家の原田のぶお（古田）が赴任してくる。酸いも甘いも噛み分けた彼にしか生徒に伝えられないことがあ