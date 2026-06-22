【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの近藤千尋が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「彩りのセンスが抜群」卵焼き・パスタなどの手作り弁当◆近藤千尋、娘への手作り弁当披露近藤は「今週も頑張りましょう」とつづり、娘のために作った弁当の写真を投稿。わかめと卵のふりかけの2種類の小さなおにぎりが2つずつと、卵焼き、パスタ、ハンバーグ、きんぴらごぼう