高市早苗首相は2026年6月22日の衆院予算委員会で、中傷動画疑惑報道に関する野党からの追及に回答した。後藤祐一衆院議員「質問に答えてない」中道改革連合の後藤祐一衆議院議員から「中傷動画疑惑」、さらには暗号資産「SANAETOKEN（サナエトークン）」の関与に関する質問を受けると、高市首相は「私はこれまで30年以上衆議院議員を務め、総裁選挙にも3回立候補しましたが、他の候補を中傷したり批判したりするようなことはせず、