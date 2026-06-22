岡山大学が卓越教授の称号を付与 岡山大学は22日、優れた研究者がより長く研究を続けられるよう、植物の光合成について研究し世界的な評価を受ける沈建仁教授ら4人に「卓越教授」の称号を与えました。 「卓越教授」は岡山大学が2026年度導入したもので、国際的に認められる論文を書いたり、大型の研究資金を得たりした教授に与えられます。 称号は2年間有効で、卓越教授に3回以上選ばれるなどすると65歳で「栄誉教