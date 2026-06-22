愛知県田原市産メロンのシンガポールへの初輸出が始まり、6月22日、田原市の生産者ら4人が知事を表敬訪問しました。 【写真を見る】愛知･田原市産のメロンをシンガポールに！1玉1500円～2000円ほどで販売予定 国内消費伸び悩み…｢新しい可能性｣ 出されたメロンを一気に平らげた大村知事。 （愛知県 大村秀章知事）「おいしいね」 田原市のメロンの本格的な輸出が始まったのは、2024年。 輸出先は香港のみで