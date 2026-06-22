ＥＣＢ調査、ＡＩ導入米国では代替リスクにより増減まちまち現時点での影響は限定的 AI導入が進むなか、労働市場への影響は議論が続いている。AIは大きな変化をもたらす潜在力を持つ一方、マクロの雇用全体では現時点で大きな悪影響は確認されていない。ただし、AIにさらされやすい職種、とりわけ若年層の雇用に負の影響が出始めているとの証拠が増えている。 理論的には、AIは生産性向上を通じた「雇用増加効果」と