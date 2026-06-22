通貨オプションボラティリティードル円１週間７．９％付近に上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.885.677.336.53 1MO7.685.566.896.44 3MO8.095.687.136.71 6MO8.495.827.506.99 9MO8.635.987.727.15 1YR8.776.348.007.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.347.597.07 1MO7.00