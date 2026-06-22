ロンドン序盤は、ドル買い優勢原油下げ一服、スターマー英首相は声明発表へ＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが優勢。ドル円は161.79レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1442レベルに安値を更新している。NY原油先物が再び77ドル台へと下げ渋り、米10年債利回りも4.49％付近に上昇している。 また、ポンド関連では「スターマー英首相、進退についての声明発表へ」とのニュӦ