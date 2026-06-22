経常収支（2026年 第1四半期）17:30 結果364.4億香港ドル 予想N/A前回950.0億香港ドル（938.7億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支) 結果351.6億香港ドル 予想N/A前回464.8億香港ドル（国際収支－総額)