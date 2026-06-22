「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真が21日、自身のインスタグラムを更新。日本代表“サムライブルー”のユニフォーム姿で、現地で日本代表vsチュニジア戦を見届けた感想を興奮交じりにつづった。【写真】背番号は何番？日本代表ユニフォーム姿の竹内涼真竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属。センターバックと