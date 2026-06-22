◇セ・リーグ中日・マラー―DeNA・入江（ぎふしん長良川）阪神・才木―ヤクルト・山野（甲子園）広島・玉村―巨人・戸郷（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・北山―ロッテ・広池（エスコンフィールド北海道）楽天・滝中―西武・ワイナンス（きらやかスタジアム）ソフトバンク・上沢―オリックス・ジェリー（みずほペイペイドーム）