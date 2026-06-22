元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。映画館が混んでいる時にポップコーンが食べられないと明かした。パーソナリティーの女優田中みな実（39）が映画「プラダを着た悪魔2」を鑑賞したと明かし、2人は同作の話題で盛り上がった。堀井が「私、ポップコーンは、映画館が混んでいる時は食べないんですよ。隣の人に気を使っちゃ