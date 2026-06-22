22日の衆議院の予算委員会で、日本維新の会の梅村聡議員が、将来のあるべき社会保障制度について国民会議で議論すべきと指摘した上で、2040年には「要介護認定者」が900万人を超え介護士不足になる可能性を訴えた。【映像】高市総理「本当に大きな課題意識でございます」梅村議員はまず「2013年にも社会保障制度改革、国民会議というのがありましてこれは有識者の方が中心ではありましたけど、2025年に向けての社会保障のモデ