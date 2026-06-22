東京株式市場で日経平均株価は初の7万2000円台をつけ、史上最高値を更新しました。終値は1103円高の7万2353円でした。値上がりは8日連続で、株価はこの間に8000円以上も上昇。また、15日からは連続で毎日最高値を更新したことになります。市場ではAI・半導体関連を中心に日本株への期待感が根強く、主に海外投資家らによる買い注文が続き、日経平均を押し上げました。一方、外国為替市場では円安傾向が強まっています。日米の金利