俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ターニングポイントとなった作品を明かした。舘は07年に放送された同局系日曜劇場「パパとムスメの7日間」を挙げた。舘は新垣結衣とともに心と体が入れ替わってしまう父娘を演じた舘は「転機になる作品でした。最初本をもらったとき、（石原プロの）小林専務がチェックするんですよ。それで専務が『ひろし、こんなの来てるけどやんねぇよな？』っ