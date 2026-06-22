今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６２円ラインを意識する展開が見込まれる。予想レンジは１ドル＝１６１円３０～１６２円２０銭。 今日は１６１円７０銭台までドル高・円安が進行した。１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はタカ派的な内容だったとの見方が多く、米利上げ観測がくすぶるほか、イラン情勢への警戒感も依然として強く、ドルが堅調な展開となっている。ただ、１６１